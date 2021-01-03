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В Колпино задержали юных нарушительниц «комендантского часа» для подростков. Их ночная прогулка закончилась в отделе полиции

Четверых нарушительниц «комендантского часа» для подростков задержали в Колпинском районе Петербурга. Ночная прогулка без взрослых закончилась для них в отделе полиции.

Как стало известно «Фонтанке» 3 января, примерно в полночь в ходе патрулирования городских улиц у дома № 4 по бульвару Трудящихся задержали двух восьмиклассниц местной школы, которые прогуливались без сопровождения родителей и законных представителей. Спустя несколько часов аналогичная судьба постигла ещё двух школьниц, но на этот раз у дома № 73 по проспекту Ленина.

Всех доставили в 55-й отдел полиции для дальнейших разбирательств.

В Петербурге ночную активность несовершеннолетних ограничивают с 2014 года. Согласно городскому закону, с 10 вечера до 6 утра гулять без взрослых не должны те, кто младше 16 лет. Летом вне дома задержаться можно на час дольше. Аналогичный режим — с 23:00 до 6:00 — распространяется на подростков от 16 до 18 лет. Нарушение грозит родителям штрафом до 3 тысяч рублей, а второе за год увеличивает размер наказания до 5 тысяч. При этом в новогоднюю ночь и во время городских праздничных мероприятий правила разрешено не соблюдать.

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