В Колпино задержали юных нарушительниц «комендантского часа» для подростков. Их ночная прогулка закончилась в отделе полиции

Четверых нарушительниц «комендантского часа» для подростков задержали в Колпинском районе Петербурга. Ночная прогулка без взрослых закончилась для них в отделе полиции.



Как стало известно «Фонтанке» 3 января, примерно в полночь в ходе патрулирования городских улиц у дома № 4 по бульвару Трудящихся задержали двух восьмиклассниц местной школы, которые прогуливались без сопровождения родителей и законных представителей. Спустя несколько часов аналогичная судьба постигла ещё двух школьниц, но на этот раз у дома № 73 по проспекту Ленина.