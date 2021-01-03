В квартире на Васильевском острове нашли мёртвой школьницу-шахматистку

Причины и обстоятельства преждевременной смерти юной жительницы Василеостровского района устанавливает полиция Петербурга. Без признаков жизни её нашли в родительской квартире.



Как стало известно «Фонтанке» 3 января, тело 14-летней девочки было найдено накануне около полуночи. Его обнаружили в квартире на Наличной улице, которая принадлежит 39-летней петербурженке. Предварительно, следов насилия на нём не было. Труп направили в морг для установления причины смерти.

По информации издания, погибшая училась в восьмом классе одной из городских гимназий. Свободное от учёбы время она посвящала шахматам, принимала участие в районном первенстве в составе школьной команды. Семья неполная, на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних девочка не состояла. Проводится проверка.