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Первые женщины-машинисты начали работать в московском метро. В поезде им разрешат выбирать между юбкой и брюками

Первые в современной истории России женщины — машинисты электропоезда вышли на Филевскую линию московского метро. Для них готовят специальную форму и аксессуары и обещают разрешить выбирать между юбкой и брюками. В следующем году ряды машинистов пополнят еще не менее 50 новых сотрудниц.

Как сообщил 3 января Московский метрополитен, год назад в России вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты, который позволяет метрополитену допускать к работе женщин-машинистов. Сразу же были открыты курсы подготовки для первых женщин — машинистов московского метро.

«Поезда, управляемые женщинами-машинистами, пойдут по одной из самых современных линий метро — Филевской, открытый участок которой был реконструирован. Эта должность в московском метро сейчас не сопряжена с тяжелой физической нагрузкой — перевод стрелок, которым раньше занимались машинисты, давно уже автоматизирован. А на большинстве линий мосметро ездят современные и комфортные поезда "Москва" и "Москва-2020"», — рассказали в метрополитене.

Для первых женщин-машинистов разрабатывается специальная форменная одежда, состоящая из летней и зимней формы и аксессуаров. Женщины сами будут выбирать, в чем им удобнее управлять поездом — в юбке или в брюках: сезонная форма прорабатывается с учетом этих вариаций.

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Комментарии (10)

Nerevar
В цивилизованных странах женщины служат в армии (по контракту разумеется) пилотируют гиганские Боинги и Аэробусы, летают на ударных вертолётах, боевых истребителях, работают спасателями, тушат пожары, водят фуры, строят здания, роют тоннели, ловят опасных преступников. И ничего не произошло этакого, все живы-здоровы. Просто в цивилизованных странах смотрят не на пол, а на способности и морально-деловые качества человека.
Только вот в России смотрят на пол, а не на качества и то это вразрез с Конституцией идёт на основании какой-то ведомственной бумажки.
ssr
Сейчас мужичьё ни к чему негодное, девчулей нужно не только в метро...
chip1
Ничего хорошего, работа не легкая, для женщин малопригодная. В СССР прежде чем открывать вакансии проводили исследования, включая медицинские, инфраструктура метрополитена с тех времен изменилась лишь в части средств связи, автоматики диспетчерской, машинист примерно так же работает как и 50 лет назад.
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