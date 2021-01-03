Первые женщины-машинисты начали работать в московском метро. В поезде им разрешат выбирать между юбкой и брюками

Первые в современной истории России женщины — машинисты электропоезда вышли на Филевскую линию московского метро. Для них готовят специальную форму и аксессуары и обещают разрешить выбирать между юбкой и брюками. В следующем году ряды машинистов пополнят еще не менее 50 новых сотрудниц.



Как сообщил 3 января Московский метрополитен, год назад в России вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты, который позволяет метрополитену допускать к работе женщин-машинистов. Сразу же были открыты курсы подготовки для первых женщин — машинистов московского метро.