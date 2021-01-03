В Эстонии вновь вспомнили о территориальных претензиях к России, Дрозденко — о пограничных «столбах-перебежчиках»

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в своём новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, по которому «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву действует по сей день. В России с ним не согласились и попросили воздержаться от территориальных претензий в погоне за электоратом. «2 февраля мы отметили столетие подписания Тартуского мирного договора, которым Россия навсегда признала независимость и неприкосновенность Эстонии. Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая по международному праву действует и сегодня», — говорится на сайте парламента Эстонии. По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье Нарвы — ныне территории в Ленинградской области. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Тартуский мирный договор упоминается эстонскими политиками в этом контексте не впервые. Однако ещё в феврале 2020-го, выступая на мероприятии по случаю столетия его подписания, президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила за отказ от пересмотра границы с Россией. Одновременно она добавила, что, с ее точки зрения, документ по-прежнему действует, отмечает ТАСС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заметила, что высказывания о силе Тартуского договора используются для привлечения электората. Так же считает и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Прокомментировал заявления эстонского парламента 3 января и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он предложил эстонцам вспомнить и другие исторические эпизоды, кроме Тартуского договора, и не включать «избирательную память», передаёт официальный Telegram-канал Ленобласти. «В 1996 году завершились переговоры с Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы. Я участвовал в них как представитель Кингисеппского района. И при подписании протокола у эстонской стороны не было ни одного вопроса. Потом, правда, находились эстонские ребята, которые по ночам у деревни Комаровка в Кингисеппском районе переносили пограничные столбы. Но уже наутро получали от нас эти столбы обратно на мосту Дружбы», — вспоминает Дрозденко.

