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В общежитии ВМА в Петербурге нашли два трупа. Рядом лежали бутылки с отверстиями

Полицейские выясняют причины и обстоятельства смерти молодых людей в Выборгском районе Петербурга. Их нашли мёртвыми в одной из комнат общежития.

Как стало известно «Фонтанке» 3 января, накануне около четырёх дня в экстренные службы поступило сообщение от коменданта общежития на проспекте Пархоменко, 5.

По его словам, в одной из комнат он обнаружил два тела. Как удалось установить позже, это были 30-летняя женщина, которая в ней проживала, и 21-летний житель Ставропольского края.

Работавшая на месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла две пластиковые бутылки с отверстиями и следами горения. Предварительный осмотр трупов показал отсутствие внешних признаков насильственной смерти. Точную причину установят в морге. Проводится проверка.

Согласно данным открытых источников, по адресу: проспект Пархоменко, 5, расположено общежитие Военно-морской академии (ВМА) имени адмирала флота Кузнецова.

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Комментарии (10)

Antivse
"Находит у меня какие-то бутылки с дырками
Хочет запалить перед мамой, но забывает куда их ныкает."(с)
any_5e4cfc41eb9fb
Жаль, что она умерла
Volf Messing
Общежитие? Даже у бомжей условия жизни лучше ,чем в этом известном гадюшнике. Калибры и Цирконы это, конечно, здорово, но ими управляют люди.Сходите на экскурсию по этому адресу и вы прозреете в каких условиях живёт будущая элита флота.
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