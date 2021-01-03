В общежитии ВМА в Петербурге нашли два трупа. Рядом лежали бутылки с отверстиями

Полицейские выясняют причины и обстоятельства смерти молодых людей в Выборгском районе Петербурга. Их нашли мёртвыми в одной из комнат общежития.



Как стало известно «Фонтанке» 3 января, накануне около четырёх дня в экстренные службы поступило сообщение от коменданта общежития на проспекте Пархоменко, 5.

По его словам, в одной из комнат он обнаружил два тела. Как удалось установить позже, это были 30-летняя женщина, которая в ней проживала, и 21-летний житель Ставропольского края.

Работавшая на месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла две пластиковые бутылки с отверстиями и следами горения. Предварительный осмотр трупов показал отсутствие внешних признаков насильственной смерти. Точную причину установят в морге. Проводится проверка.