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Искупаться с президентом. Глава Бразилии спрыгнул с катера и поплыл навстречу отдыхающим гражданам

Президент Бразилии Жаир Болсонару начал новый год купанием с гражданами. Видео своего выхода в народ он поделился в Twitter 2 января.

«1 января на пляже с народом», — говорится в подписи к ролику.

Болсонару подплыл к пляжу Прая-Гранди в Сан-Паулу на катере и нырнул в воду. Вслед за ним бросились охранники. Президент подплыл к отдыхающим, которые встретили его криками и тут же окружили. После краткого общения с народом Болсонару вернулся на катер.

Стоит отметить, что у нынешнего главы Бразилии довольно сомнительная репутация. Во время пандемии он показал себя ковид-диссидентом, а позже и сам заразился COVID-19, журналисты даже подали на него в суд за то, что он подверг их риску заражения коронавирусом на брифинге. В конце 2020-го Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) признал Болсонару «Персоной года в сфере организованной преступности и коррупции», проще говоря — «Коррупционером года».

Бразилия на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом (7,7 млн). За время пандемии от COVID-19 там умерли почти 196 тыс. человек.

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Комментарии (4)

USSR_forever
Настоящая народная любовь, не та поддельная как у текущего деда, или как в Китае. Текущему деду в народ выходить опасно - может кто-нить зарядить в табло. =)
vic_5e4cd1938d1a8
Один из сопровождающих, бедняга, еле плыл ...
terry18
пляж Прайя Гранде в штате Сан-Паулу, Бразилия находится в 355 км от Рио-де-Жанейро
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