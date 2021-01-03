Президент Бразилии Жаир Болсонару начал новый год купанием с гражданами. Видео своего выхода в народ он поделился в Twitter 2 января.

«1 января на пляже с народом», — говорится в подписи к ролику.

Болсонару подплыл к пляжу Прая-Гранди в Сан-Паулу на катере и нырнул в воду. Вслед за ним бросились охранники. Президент подплыл к отдыхающим, которые встретили его криками и тут же окружили. После краткого общения с народом Болсонару вернулся на катер.

Стоит отметить, что у нынешнего главы Бразилии довольно сомнительная репутация. Во время пандемии он показал себя ковид-диссидентом, а позже и сам заразился COVID-19, журналисты даже подали на него в суд за то, что он подверг их риску заражения коронавирусом на брифинге. В конце 2020-го Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) признал Болсонару «Персоной года в сфере организованной преступности и коррупции», проще говоря — «Коррупционером года».