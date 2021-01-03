Житель Новосибирска покончил жизнь самоубийством во время прямого эфира в соцсети

Житель Новосибирска лишил себя жизни накануне Нового года. Суицид он совершил в прямом эфире.

Как сообщает 3 января ngs.ru, мужчина запустил трансляцию на своей странице во «ВКонтакте». Камера запечатлела подготовку и сам момент трагедии.

ГУ Следственного комитета по Новосибирской области проводит доследственную проверку и устанавливает причины произошедшего.

Совет Федерации задумался о запрете треш-стримов раньше, после того как 2 декабря в прямом эфире умерла девушка блогера Reeflay.