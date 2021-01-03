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Житель Новосибирска покончил жизнь самоубийством во время прямого эфира в соцсети

Житель Новосибирска лишил себя жизни накануне Нового года. Суицид он совершил в прямом эфире.

Как сообщает 3 января ngs.ru, мужчина запустил трансляцию на своей странице во «ВКонтакте». Камера запечатлела подготовку и сам момент трагедии.

ГУ Следственного комитета по Новосибирской области проводит доследственную проверку и устанавливает причины произошедшего.

Совет Федерации задумался о запрете треш-стримов раньше, после того как 2 декабря в прямом эфире умерла девушка блогера Reeflay.

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Комментарии (8)

USSR_forever
Ну Правительство же отказалось в выплате всем, цитирую: "вертолётных денег", а у людей они из ниоткуда не берутся. А за ЖКХ и за еду надо ими платить. И вот как странно - деньги людям нужны, но Правительство им денег не дало. Итог - рост кол-ва вот таких вот, находящихся в безвыходном положении. И чем дальше, тем больше.
Иван 2пырьев
Какой же он после это житель Новосибирска, он нежитель Новосибирска
vic_5e4cd1938d1a8
Сколько лайков получил?
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