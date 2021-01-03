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«Фонтанка» онлайн: зоопарк на каникулах

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Смотрите в прямом эфире в инстаграм-канале «Фонтанки» прямое включение из Ленинградского зоопарка.

На новогодних каникулах «Фонтанка» вместе с главным зоотехником Ленинградского зоопарка Ольгой Волковой расскажет о том, как живут обитатели зверинца, для которых «отдых» уже немного подзатянулся — ограничения в связи с локдауном не пускают горожан в зоопарк. Да и сами животные, привыкшие к вниманию, скучают по публике.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

Милая +
С Новым годом! Онлайн зоопарк - лучший подарок.
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