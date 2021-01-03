FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -3
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

В Петербурге продавщице вейп-шопа сломали нос ради электронной сигареты и смартфона. Нападавшего задержали «по горячим следам»

Желание завладеть чужими гаджетами подтолкнуло петербуржца к насилию. В качестве жертвы он выбрал молодую и беззащитную горожанку, но был задержан полицейскими «по горячим следам».

Как стало известно «Фонтанке» 3 января, около семи утра первого января в полицию поступило сообщение, что неизвестный избивает девушку на автобусной остановке у дома № 17/1 на Коломяжском проспекте. Прибывшие по указанному адресу полицейские по подозрению в этом преступлении задержали 27-летнего мужчину. Его доставили в отдел для дальнейших разбирательств.

Молодую женщину госпитализировали. Врачи одной из городских больниц диагностировали у неё ссадины, ушибы и перелом носа, оказали медицинскую помощь и в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Через несколько часов пострадавшая обратилась в полицию. Ею оказалась 25-летняя продавец-консультант вейп-шопа. В своём заявлении она написала, что нападавший применил в отношении неё физическую силу, после чего отобрал мобильный телефон и электронную сигарету. Общий ущерб составил 52 тысячи рублей.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, похищенное частично изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабёж». Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

муматор
имя у горожанина есть?
Skazochny
Ставлю на чёрное
Лёньчик
Кэшбэк!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний