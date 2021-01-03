В Петербурге продавщице вейп-шопа сломали нос ради электронной сигареты и смартфона. Нападавшего задержали «по горячим следам»

Желание завладеть чужими гаджетами подтолкнуло петербуржца к насилию. В качестве жертвы он выбрал молодую и беззащитную горожанку, но был задержан полицейскими «по горячим следам».



Как стало известно «Фонтанке» 3 января, около семи утра первого января в полицию поступило сообщение, что неизвестный избивает девушку на автобусной остановке у дома № 17/1 на Коломяжском проспекте. Прибывшие по указанному адресу полицейские по подозрению в этом преступлении задержали 27-летнего мужчину. Его доставили в отдел для дальнейших разбирательств.