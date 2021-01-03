В Петербурге продавщице вейп-шопа сломали нос ради электронной сигареты и смартфона. Нападавшего задержали «по горячим следам»

Желание завладеть чужими гаджетами подтолкнуло петербуржца к насилию. В качестве жертвы он выбрал молодую и беззащитную горожанку, но был задержан полицейскими «по горячим следам».
Как стало известно «Фонтанке» 3 января, около семи утра первого января в полицию поступило сообщение, что неизвестный избивает девушку на автобусной остановке у дома № 17/1 на Коломяжском проспекте. Прибывшие по указанному адресу полицейские по подозрению в этом преступлении задержали 27-летнего мужчину. Его доставили в отдел для дальнейших разбирательств.
Молодую женщину госпитализировали. Врачи одной из городских больниц диагностировали у неё ссадины, ушибы и перелом носа, оказали медицинскую помощь и в удовлетворительном состоянии отпустили домой.
Через несколько часов пострадавшая обратилась в полицию. Ею оказалась 25-летняя продавец-консультант вейп-шопа. В своём заявлении она написала, что нападавший применил в отношении неё физическую силу, после чего отобрал мобильный телефон и электронную сигарету. Общий ущерб составил 52 тысячи рублей.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, похищенное частично изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабёж». Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.