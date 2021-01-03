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Три российских футболиста попали в список 50 восходящих звёзд по версии УЕФА

В списке 50 перспективных молодых футболистов UEFA оказалось трое россиян. Это защитник ЦСКА Игорь Дивеев, полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев и защитник «Динамо» Роман Евгеньев.

Каждому из российских футболистов, оценённых Союзом европейских футбольных ассоциаций, 21 год. Дивеев стал игроком года российской Премьер-лиги, напоминает УЕФА. Про Магкеева отмечает, что он, бывший боец тхэквондо, может играть в различных позициях — в центре обороны, в глубокой защите или в качестве опорного полузащитника. Евгеньев, отмечают специалисты, «крепок в защите и опасен в штрафной соперника».

Перечень формируется на основе опроса репортеров, корреспондентов и редакторов UEFA.com. Среди восходящих звёзд есть также футболисты из «Ливерпуля», «Ювентуса», «Реала», «Боруссии», «Аякса» и других.

Как отмечает «Коммерсантъ», Игорь Дивеев провел 65 матчей за ЦСКА и два — в составе сборной России. Станислав Магкеев сыграл за «Локомотив» 30 матчей. Роман Евгеньев провел 52 игры за «Динамо» и один — за сборную.

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