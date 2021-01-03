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Десятки авиарейсов задержаны и отменены в Москве из-за снегопада

Более 30 рейсов отменили или задержали в Москве. Накануне в столице прошел сильный снегопад.

Как сообщают 3 января РИА «Новости», во Внуково задержаны 7 рейсов, в Домодедово — 11, в Шереметьево — 12, еще три отменены. На онлайн-табло аэропорта Пулково некоторые рейсы из столицы опаздывают на 5–10 минут. А в Москву задержан только один рейс «Уральских авиалиний» на 14:50. Он отправится в 15:30.

Похожая ситуация в Москве была 31 декабря, когда в столичных аэропортах задержали и отменили 159 рейсов из-за непогоды. В Петербурге тоже были задержки, но связанные с противниками масок, разбираться с которыми пришлось полиции.

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