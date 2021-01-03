Заполняющийся циклон обеспечит Петербург снегом и гололедицей

В Петербурге 3 января по-прежнему снежно, облачно и скользко. Всё дело в заполняющемся циклоне, сообщает ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.
«Синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться заполняющимся циклоном. Он сохранит в регионе облачную погоду, местами пройдёт небольшой мокрый снег, возможна гололедица», — отмечает он.
Столбик термометра будет колебаться в районе нуля с отклонением в один градус в обе стороны, от +2 до -3 градусов Цельсия будет в Ленобласти. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление чуть выше нормы — 767 мм ртутного столба.
О мокром снеге и гололедице на дорогах предупреждает петербуржцев и МЧС.