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Заполняющийся циклон обеспечит Петербург снегом и гололедицей

В Петербурге 3 января по-прежнему снежно, облачно и скользко. Всё дело в заполняющемся циклоне, сообщает ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

«Синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться заполняющимся циклоном. Он сохранит в регионе облачную погоду, местами пройдёт небольшой мокрый снег, возможна гололедица», — отмечает он.

Столбик термометра будет колебаться в районе нуля с отклонением в один градус в обе стороны, от +2 до -3 градусов Цельсия будет в Ленобласти. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление чуть выше нормы — 767 мм ртутного столба.

О мокром снеге и гололедице на дорогах предупреждает петербуржцев и МЧС.

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Комментарии (1)

Cveta
По прежнему снежно .., где ? Снег где? Это про что?
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