Заставили понервничать. Молодежная сборная России с разницей в одну шайбу обыграла Германию на молодежном чемпионате мира

Победой молодежной сборной России 2 января завершился четвертьфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет против Германии. Россияне выиграли со счетом 2:1.
У россиян отличились Василий Пономарев (10 минута — в большинстве), Данил Башкирова (29).
🚨🇷🇺 @russiahockey makes it 2-0 over @deb_teams in the 2nd period. Danil Bashkirov who gets his first goal of the 2021 #WorldJuniors pic.twitter.com/qcTAQqw3dB— IIHF (@IIHFHockey) January 2, 2021
Автором единственной шайбы у Германии стал Флориан Элиас (44).
Благодаря этой победе сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира. Соперник россиян определится позже. Финал турнира пройдет 6 января.