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Заставили понервничать. Молодежная сборная России с разницей в одну шайбу обыграла Германию на молодежном чемпионате мира

Победой молодежной сборной России 2 января завершился четвертьфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет против Германии. Россияне выиграли со счетом 2:1.

У россиян отличились Василий Пономарев (10 минута — в большинстве), Данил Башкирова (29).

Автором единственной шайбы у Германии стал Флориан Элиас (44).

Благодаря этой победе сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира. Соперник россиян определится позже. Финал турнира пройдет 6 января.

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Комментарии (2)

sektor7
С победой, парни!!!
virusanet
слабая сборная, слабый тренер.
чуда не будет.
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