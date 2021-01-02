На самый «умирающий» от коронавируса регион — Петербург — приходится 0,75 процента привитого населения России

В Петербурге к началу 2021 года привиты менее 6 тысяч человек. Это менее одного процента провакцинированного населения России. О количестве привитых 2 января сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом: «Всего на сегодняшний день привито 5942 человека. Из них 262 полностью закончили двухэтапный цикл».

Общее количество привитых в России превышает 800 тысяч человек, заявил сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко. Таким образом, доля Петербурга составляет 0,75%, при том что регион является безусловным лидером по смертности от COVID-19. Он в полтора раза опережает ближайшего преследователя Москву — 146 летальных исходов на 100 тысяч населения против 91.