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На самый «умирающий» от коронавируса регион — Петербург — приходится 0,75 процента привитого населения России

В Петербурге к началу 2021 года привиты менее 6 тысяч человек. Это менее одного процента провакцинированного населения России. О количестве привитых 2 января сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом: «Всего на сегодняшний день привито 5942 человека. Из них 262 полностью закончили двухэтапный цикл».

Общее количество привитых в России превышает 800 тысяч человек, заявил сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко. Таким образом, доля Петербурга составляет 0,75%, при том что регион является безусловным лидером по смертности от COVID-19. Он в полтора раза опережает ближайшего преследователя Москву — 146 летальных исходов на 100 тысяч населения против 91.

До середины декабря в город поставили 7,5 тысячи доз вакцин. Сейчас поставки в субъекты РФ зависят от количества остатков вакцины на складах Центра Гамалеи, который докладывает в Минздрав, а тот распределяет «Гам-Ковид-Вак» в зависимости от потребности регионов. Петербург наряду с Москвой остается самым не защищенным от коронавируса, но все равно в последние дни декабря ему достались всего 15 тысяч доз вакцины. Суммарно поставки в город составляют 22,5 тысячи доз. Это 1,5 % от всего объема произведенного препарата. По словам Михаила Мурашко, в России в гражданский оборот выпущены 1,5 миллиона доз.

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Комментарии (36)

Garret
Ф, бань стукачей, причём не только на форуме, но и на всем сайте - не дай 2021 стать 1984.
Юрий Соловьев
Фонтанка, прошу Вас оценить сообщения Men13 на предмет соответствия Законам РФ. Направляю скриншоты его сообщений на адрес Следственного Комитета РФ для оценки их противозаконности...
Men13
Фонтанка просьба удалить комментарии этого Юрия Соловьева и его аккаунт. Человек явно в неадекватен или пьян. Оскорбляет в грубой форме всех участников форума.
Обращение официальное.
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