На самый «умирающий» от коронавируса регион — Петербург — приходится 0,75 процента привитого населения России

В Петербурге к началу 2021 года привиты менее 6 тысяч человек. Это менее одного процента провакцинированного населения России. О количестве привитых 2 января сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом: «Всего на сегодняшний день привито 5942 человека. Из них 262 полностью закончили двухэтапный цикл».
Общее количество привитых в России превышает 800 тысяч человек, заявил сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко. Таким образом, доля Петербурга составляет 0,75%, при том что регион является безусловным лидером по смертности от COVID-19. Он в полтора раза опережает ближайшего преследователя Москву — 146 летальных исходов на 100 тысяч населения против 91.
До середины декабря в город поставили 7,5 тысячи доз вакцин. Сейчас поставки в субъекты РФ зависят от количества остатков вакцины на складах Центра Гамалеи, который докладывает в Минздрав, а тот распределяет «Гам-Ковид-Вак» в зависимости от потребности регионов. Петербург наряду с Москвой остается самым не защищенным от коронавируса, но все равно в последние дни декабря ему достались всего 15 тысяч доз вакцины. Суммарно поставки в город составляют 22,5 тысячи доз. Это 1,5 % от всего объема произведенного препарата. По словам Михаила Мурашко, в России в гражданский оборот выпущены 1,5 миллиона доз.