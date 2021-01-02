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В Горелово горит баня с гостевыми комнатами. Огнём охвачены 195 квадратных метров

Сотрудники МЧС тушат банный комплекс в Красносельском районе Петербурга вечером 2 января. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о возгорании здания на Калиновой, 1, в Горелово поступило на пульт дежурного в 19:10. На месте сотрудники ГУ МЧС по Петербургу установили, что горит двухэтажное здание бани с гостевыми комнатами. Огнём хвачена вся площадь — это 195 квадратных метров.

Информация по эвакуированным уточняется, добавили в ведомстве.

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Комментарии (7)

wadim58
Обычное явление.
bluxer
Неелово, Горелово, Неурожайка тож.
вадики
Сгорел сарай гори и баня!Пущщай голые девки разбегаются в разны стороны.
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