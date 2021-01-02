В Дагестане полицейский убил мужчину выстрелом в голову

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении полицейского из Каспийска. Он убил мужчину выстрелом в голову. Об этом 2 января сообщается на сайте ГУ МВД России по СКФО. Начальник ведомства генерал-полковник Сергей Бачурин взял внутреннюю проверку под личный контроль.



Убийство произошло субботней ночью. В полицию поступило сообщение о нападении на женщину. Сотрудники патрульно-постовой службы выехали на адрес. Находящийся в этот момент в машине сотрудник ВОГ МВД России в Республике Дагестан услышал крики о помощи на улице и побежал на звук.