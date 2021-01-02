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В Дагестане полицейский убил мужчину выстрелом в голову

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении полицейского из Каспийска. Он убил мужчину выстрелом в голову. Об этом 2 января сообщается на сайте ГУ МВД России по СКФО. Начальник ведомства генерал-полковник Сергей Бачурин взял внутреннюю проверку под личный контроль.

Убийство произошло субботней ночью. В полицию поступило сообщение о нападении на женщину. Сотрудники патрульно-постовой службы выехали на адрес. Находящийся в этот момент в машине сотрудник ВОГ МВД России в Республике Дагестан услышал крики о помощи на улице и побежал на звук.

«Правоохранитель обнаружил, что мужчина совершает насильственные действия в отношении женщины. На требования сотрудника о прекращении насилия он повел себя агрессивно и попытался напасть на полицейского. В связи с возникшей угрозой сотрудник применил огнестрельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался. Жизни и здоровью пострадавшей женщины ничего не угрожает», — сообщается на сайте окружного полицейского главка.

Судя по видеозаписи, попавшей в соцсети, выстрел пришёлся в голову. ГУ МВД России по СКФО начало проверку, следственные органы возбудили уголовное дело.

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Комментарии (16)

Barbarella
Хоть один из комментаторов бывал ли в Дагестане??? Там другая жизнь и полицейских ни во что не ставят! А уж эти восточные сказки про закрывшихся работниц и пощёчины читать смешно, женщины там себя так не ведут и уж пить алкоголь так чтобы это заметили... пффф, самый короткий анекдот.
nuga
Застрелен при преступлении,что ещё возбуждать,если новые поправки разрешают вести огонь на поражение.
Garret
Лучше бы новости про наоборот были. С разных регионов
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