В Дагестане полицейский убил мужчину выстрелом в голову

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении полицейского из Каспийска. Он убил мужчину выстрелом в голову. Об этом 2 января сообщается на сайте ГУ МВД России по СКФО. Начальник ведомства генерал-полковник Сергей Бачурин взял внутреннюю проверку под личный контроль.
Убийство произошло субботней ночью. В полицию поступило сообщение о нападении на женщину. Сотрудники патрульно-постовой службы выехали на адрес. Находящийся в этот момент в машине сотрудник ВОГ МВД России в Республике Дагестан услышал крики о помощи на улице и побежал на звук.
«Правоохранитель обнаружил, что мужчина совершает насильственные действия в отношении женщины. На требования сотрудника о прекращении насилия он повел себя агрессивно и попытался напасть на полицейского. В связи с возникшей угрозой сотрудник применил огнестрельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался. Жизни и здоровью пострадавшей женщины ничего не угрожает», — сообщается на сайте окружного полицейского главка.
Судя по видеозаписи, попавшей в соцсети, выстрел пришёлся в голову. ГУ МВД России по СКФО начало проверку, следственные органы возбудили уголовное дело.