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Автобус с пассажирами перевернулся в Ивановской области. Один человек погиб

Пассажирский автобус ПАЗ перевернулся в Родниковском районе Ивановской области 2 января. В салоне находились 20 человек, одна женщина погибла.

«Примерно час назад на трассе вблизи села Деревеньки Родниковского района перевернулся пассажирский автобус ПАЗ. <...> Одна пожилая женщина скончалась», — сообщил ТАСС начальник пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

По данным полиции, автобус следовал по маршруту Вичуга — Иваново. Водитель автобуса пытался обогнать ехавший впереди автомобиль, но не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

По предварительной информации, 10 пострадавших получили травмы различной степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь, тяжесть травм уточняется. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб и полиция.

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