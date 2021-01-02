Автобус с пассажирами перевернулся в Ивановской области. Один человек погиб

Пассажирский автобус ПАЗ перевернулся в Родниковском районе Ивановской области 2 января. В салоне находились 20 человек, одна женщина погибла.
«Примерно час назад на трассе вблизи села Деревеньки Родниковского района перевернулся пассажирский автобус ПАЗ. <...> Одна пожилая женщина скончалась», — сообщил ТАСС начальник пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.
По данным полиции, автобус следовал по маршруту Вичуга — Иваново. Водитель автобуса пытался обогнать ехавший впереди автомобиль, но не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся на крышу.
По предварительной информации, 10 пострадавших получили травмы различной степени тяжести, им оказывают медицинскую помощь, тяжесть травм уточняется. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб и полиция.