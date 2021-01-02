БК «Зенит» проведет первые матчи в новом году со зрителями

Баскетбольный клуб «Зенит» достиг договорённости на проведение первых домашних матчей в 2021 году в присутствии болельщиков. Как стало известно «Фонтанке» от источника в Роспотребнадзоре в субботу, 2 января, на «СИБУР Арену» в Петербурге будут допущены 10–15 процентов от общей вместимости стадиона.



Таким образом, билеты будут продаваться на два домашних матча в Единой Лиге ВТБ против «Автодора» (10 января) и «Локомотива-Кубани» (31 января), а также две игры в Евролиге против «Жальгириса» (15 января) и «Анадолу Эфес» (21 января).