В Великом Новгороде при пожаре в квартире погибли трое маленьких детей

Трое маленьких детей погибли при пожаре в Великом Новгороде 2 января. СК возбудил уголовное дело.



По данным МЧС, информация о возгорании в квартире дома 34/2 по улице Зелинского поступила в 7:46. Когда на место прибыли пожарные, из квартиры на третьем этаже шел дым. Вскоре возгорание было ликвидировано. «На месте обнаружены тела трех погибших детей. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении.



По информации пресс-службы СК РФ по Новгородской области, при пожаре погибли дети в возрасте от трех до пяти лет. «По версии следствия, в указанной квартире проживала семья, состоящая из матери и троих малолетних детей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — сказано в сообщении.

