FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -1
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
13
Печать

После материала Associated Press МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса

Многочисленные исследования показывают, что пандемия коронавируса началась с отдельных вспышек по всему миру. Об этом 2 января заявил глава министерства иностранных дел страны Ван И.

«Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он немедленно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса», — рассказал дипломат в интервью агентству Синьхуа.

Также он напомнил, что Китай был первой страной, которая сообщила о случаях заболевания коронавирусом.

Associated Press накануне сообщил, что китайские власти строго контролируют все исследования, посвященные коронавирусу и его происхождению. По данным издания, китайское правительство частично ограничивает публикацию подобных исследований, а также продвигает теории, согласно которым вирус распространялся не только с территории КНР. Ученые и военные, которые изучают происхождение коронавируса, получают гранты китайских властей, однако все их публикации одобряет специальная правительственная группа. Ее создали по личному указу председателя КНР Си Цзиньпина.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, который получил название COVID-19. Уже 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекцией пандемией.

Всего, по данным организации, в мире насчитывается почти 82 миллиона инфицированных. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса в мире уже 84 миллиона случаев заболевания. Больше всего заражений в США, Индии и Бразилии. Россия занимает четвертое место, а за ней идет Франция, Британия, Италия, Испания, Германия и Колумбия.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

Pastulat0
С такими заявлениями китай скоро переведёт стрелки на Чебаркульский метеорит. И станет утверждать, что центром пандемии стали Уральские горы в РФ.

Но всё же предполагаю, что истинна где-то рядом.
По принципу: - держите вора!
Ведь ответ на вопрос - численность какого народонаселения на планете, преобладает в качестве гастарбайтеров и туристов во всех точках мира? Очевиден.
Да и к тому же, где-то (не могу вспомнить) в конце 2017 г., уже проскакивала лента известий, якобы, КНР ведёт разработку био-вирусного лекарства(вакцины, антидота) на случай защиты от бактериалогической атаки со стороны северного КНДР.
Возможно ошибаюсь.
Тем не менее, хотелось бы узнать истинную природу этого чудовищного вируса. И его автора произведения.
Ифка
зачем отрицать очевидное? иски все равно будут. может и американцы финансировали исследования , но неосторожны были китайцы
OldObyvatel
В отношении Китая политика западных стран страдает той же самой непоследовательностью, что и к любому тоталитарному образованию.
Только Трамп не скрывал своего отрицательного отношения к нему, но и это ограничивалось чисто экономическими претензиями.
А ведь это достаточно людоедский режим, который в отношении уйгуров проводит, практически, политику геноцида.
Поэтому верить ему нельзя, несмотря на постоянные заявления об открытости. Вот в открытости китайских исследований по коронавирусу есть серьезные сомнения. Многие факты говорят об обратном.
В том числе и факты цензурирования публикаций.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний