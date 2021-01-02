После материала Associated Press МИД Китая рассказал о происхождении коронавируса

Многочисленные исследования показывают, что пандемия коронавируса началась с отдельных вспышек по всему миру. Об этом 2 января заявил глава министерства иностранных дел страны Ван И.



«Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он немедленно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса», — рассказал дипломат в интервью агентству Синьхуа.



Также он напомнил, что Китай был первой страной, которая сообщила о случаях заболевания коронавирусом.

