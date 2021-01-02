Путин снял начальника столичной ГИБДД. Увольнение связали с утечкой данных о передвижениях президентского кортежа

СМИ связали увольнение Дроганова с публикацией русской службы Би-би-си о предположительной несекретности передвижений главы государства и других высших чиновников по Москве. Информация о кортежах якобы аккумулируется в служебных WhatsApp-чатах. Серверы мессенджера расположены в США.

Увольнение Дроганова подтвердили 2 января в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, его личную страницу удалили с сайта ведомства. Врио начальника назначен полковник Алексей Диокин. Указ Владимира Путина пока не опубликован.

Однако формально УГИБДД по Москве не координирует беспрепятственный проезд кортежей. Для этих целей непосредственно в МВД существует центр специального назначения безопасности дорожного движения (ЦСН БДД), который напрямую взаимодействует с ФСО.

Именно о руководстве ЦСН БДД МВД рассказывала Би-би-си со ссылкой на бывших сотрудников этого подразделения. По их информации, с 2016 года в ЦСН практикуется сбор сведений в чатах Whatsapp о маршрутах кортежей, позывных объектов госохраны, номерах автомобилей, времени проезда первых лиц через конкретную точку, пунктах назначения. В статье приводятся цитаты из жалобы экс-сотрудника генпрокурору Краснову в ноябре 2020 года. В ней нет упоминания о ГАИ Москвы.