В России без предупреждения будут проверять торговые центры на пожарную безопасность

Согласно Федеральному закону «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в России с 1 июля 2021 года начнет действовать новая система надзора. Она сохраняет часть устоявшихся механизмов госпожнадзора, на практике доказавших свою эффективность, и вводит новые аспекты осуществления контроля.

Сотрудники государственного пожарного надзора с 1 июля 2021 года будут проверять все торговые центры на территории России на предмет нарушения правил пожарной безопасности без уведомления собственников объектов.

«Инспектор сможет оценивать соблюдение требований пожарной безопасности в ходе выездных обследований. Такой вид мероприятия не предусматривает контакта с юрлицом или индивидуальным предпринимателем, а строится исключительно на визуальном осмотре объекта инспектором. В его рамках, например, сотрудник госпожнадзора может посетить торговый центр, осмотрев общедоступные для посетителей посещения, такие, как торговый зал или места общего пользования», — рассказали 2 января РИА Новости в МЧС России.

Кроме того, при необходимости оперативного реагирования на нарушения требований пожарной безопасности, создающих реальную угрозу жизни людей, сотрудник госпожнадзора может нанести уже инспекционный визит.

«Его продолжительность не превышает одного дня и не требует заблаговременного вручения уведомления. Время проведения проверок сократится с 20 до 10 рабочих дней», — добавили в ведомстве.