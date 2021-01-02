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На Ленской разбилась женщина. Задержан её сын — он находился в федеральном розыске за угрозу убийством

Полиция Красногвардейского района разбирается в смерти, которая вполне может быть насильственной. В первый день нового года жители дома 17/1 по Ленской нашли под окнами труп 58-летней женщины. Соседи указали, что погибшая жила в комнате общежития на 14-м этаже.

Как стало известно «Фонтанке» 2 января, в указанном общежитии был найден 34-летний сын разбившейся. Выяснилось, что он с 17 декабря заочно арестован и числится в федеральном розыске. Мужчине вменяют угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью. Якобы он в конце июня в одной из квартир дома 3/1 по Ленской угрожал женщине и душил её. В анамнезе у задержанного также судимость по статье о попытке уничтожения или порчи имущества.

Тело его матери направлено в морг. Эксперты будут разбираться, отчего именно она умерла.

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Комментарии (4)

Alkaline
Да что ж там такое на Ленской 17/1! Опять
Если бы он угрожал чиновникам из окружения в в п , а так, пусть бегает....
вадики
Полиционери из Красногвардийского в своем репертуаре!!!Убил одну-отпустили под подписку -убил вторую!!!Это же не митинг и не Навальный и не пластиковый стаканчик!
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