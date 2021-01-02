FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -1
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом 2 января сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 01:05 по времени UTC (04:05 мск).

Эпицентр располагался в 21 километре к северо-западу от города Дагестанские Огни и в 12 километрах к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний