В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом 2 января сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 01:05 по времени UTC (04:05 мск).

Эпицентр располагался в 21 километре к северо-западу от города Дагестанские Огни и в 12 километрах к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.