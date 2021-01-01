Оборонный бюджет США с санкциями против России преодолел вето Трампа. Так вышло впервые за его правление

В США Сенат конгресса 1 января преодолел вето президента страны Дональда Трампа. Такое случилось впервые за его время правления — президент пытался заблокировать проект оборонного бюджета на 2021 год. За трансляциями американских телеканалов, показывавшими голосование, следило агентство ТАСС.

Таким образом, санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» все-таки будут приняты. Кроме них, проект предусматривал дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных, санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400 и другие меры, направленные против России.