Первый день 2021 года стал в России днём смертельных пожаров. От огня люди погибли в нескольких регионах. Самый страшный пожар случился в Чувашии, там погибли шесть человек. Как сообщает республиканское СУ СК, следователи к вечеру завершили осмотр места происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По данным следствия, около 5:30 в деревне Орнары Урмарского района из-за неосторожного обращения с огнём загорелся деревянный жилой дом. В доме находился 51-летний хозяин дома, его сожительница и две её дочери с детьми одной из них. Погибли трое взрослых и трое детей 2010-го, 2013-го и 2016-го годов рождения. Выжил только мужчина, госпитализация ему не потребовалась. Погибшая семья с детьми состояла на учёте в Цивильском районе, детей навещали социальные работники.

Фото: СУ СК по Чувашской республике Фото: СУ СК по Чувашской республике

РИА Новости со ссылкой на главу районной администрации пишет, что возгорание могло спровоцировать замыкание проводки. «Пожар начался в сенях, не внутри дома. Там находились холодильник, газовая плита, газовый баллон. Как говорит выживший хозяин дома, там горела стена и потолок», — рассказал глава администрации. По его словам, мужчина побежал звать соседей, вместо того чтобы выводить из дома детей, а когда вернулся, дом уже полностью полыхал. Все дети и взрослые собрались в одном месте, там их и нашли. Два человека погибли в Москве. По данным столичного ГУ МЧС, в 17-этажном жилом здании на Профсоюзной улице в квартире на четвёртом этаже загорелась кухня — мебель и вещи. Огонь охватил 10 кв. м. Людей спасти не удалось. В Калининграде при тушении частного дома на Черноморской улице пожарные нашли тело 8-летнего инвалида-колясочника. Его 14-летнего брата спасли. По предварительным данным, родителей дома не было, пожар заметили соседи и позвонили в экстренные службы. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по части 1 статьи 109 УК РФ, сообщает СУ СК по Калининградской области.

В Самаре, где при пожаре на неработающем подшипниковом заводе погиб 60-летний мужчина, тоже начало проверку местное СУ СК. Тушение всё ещё продолжается. В 20:23 областное ГУ МЧС сообщило о локализации огня на площади 3,5 тысячи кв. м, происходит очаговое горение на площади 500 кв. м. Произошло обрушение межэтажных перекрытий и кровли на общей площади 1250 кв. м. Привлечены 213 человек личного состава и 74 единицы техники, сил и средств достаточно, отмечают в МЧС.