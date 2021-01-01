Портленд встретил 2021-й бунтом, в центре летали коктейли Молотова. В США полицией вновь убит афроамериканец

Американский город Портленд встретил новый год беспорядками. За несколько часов до заветной полуночи в центре города собралось около сотни человек, полиция охарактеризовала начавшееся как «бунт».

В пресс-релизе на сайте полицейского бюро Балтимора говорится, что вечером 31 декабря зачинщики принялись в толпе швырять коктейли Молотова, в здание Федерального суда и Центра юстиции полетели большие фейерверки. Двери последнего ведомства попытались взломать, но безуспешно.

К месту беспорядков пришлось стянуть силы полиции, вызвав подкрепление. Протестующие принялись поджигать мусорные баки и бросать в стражей порядка различные предметы, стрелять резиновыми пулями. Несколько полицейских пострадали, есть задержания.