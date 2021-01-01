В Белоруссии деньги на борьбу с коронавирусом соберут с выезжающих из страны

В Белоруссии 1 января опубликован закон, вносящий изменения в Налоговой кодекс. Согласно документу, с 1 января 2021 года до 1 января 2023 года областные советы депутатов вправе вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы в пунктах пропуска. Указано, что сбор вводится «в целях принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19».

Речь идет о транспортных средствах массой не более 5 тонн, кроме тракторов и самоходных машин. Причем сбор касается только выезжающих из страны. Ставка сбора не может превышать трех базовых величин (с Нового года размер величины — 29 белорусских рублей), итого за выезд из Белоруссии смогут взять вплоть до 2,5 тысячи российских рублей.