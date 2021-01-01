Страшное двойное ДТП произошло утром 1 января на дороге А-108 в городском округе Серпухов в Подмосковье. Сначала одна «Лада» влетела в ограждение, затем другая — в сотрудников экстренных служб, помогавших пострадавшим. Как сообщает прокуратура Московской области, в ДТП с участием ВАЗ-2112 погиб фельдшер скорой помощи, несколько человек получили ранения. По факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека и совершенного в пьяном виде, следователь возбудил уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ, прокуратура взяла расследование на контроль. По предварительной информации, водитель ВАЗ был пьян, уточняет «Москва.ру».

ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве пишет, что сначала автомобиль наехал на препятствие, из-за чего пострадали три человека. Подробности рассказывает «Чехов вид». По данным издания, ВАЗ-2115 въехал в ограждение трассы на извилистом и плохо освещённом участке. В машине находились три человека. Двое с переломами оказались зажаты в искорёженном салоне, третий смог вылезти самостоятельно. На помощь пострадавшим приехали спасатели, сотрудники ДПС и «Медицина катастроф». Когда сотрудники экстренных служб выполняли свою работу на трассе, в них на высокой скорости въехала другая «Лада» — ВАЗ-2112. Автомобиль сначала по касательной задел карету «Медицины катастроф», затем влетел в людей, а после смял машину МЧС. Молодой фельдшер от удара погиб на месте, инспектор ДПС получил серьёзные травмы и экстренно был доставлен в больницу Подольска. Двое спасателей отделались незначительными повреждениями. Водитель «двенадцатой» — молодой человек лет 25 на вид в состоянии крайнего алкогольного опьянения — не пострадал. Он задержан.