Страшное двойное ДТП произошло утром 1 января на дороге А-108 в городском округе Серпухов в Подмосковье. Сначала одна «Лада» влетела в ограждение, затем другая — в сотрудников экстренных служб, помогавших пострадавшим.
Как сообщает прокуратура Московской области, в ДТП с участием ВАЗ-2112 погиб фельдшер скорой помощи, несколько человек получили ранения. По факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека и совершенного в пьяном виде, следователь возбудил уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ, прокуратура взяла расследование на контроль. По предварительной информации, водитель ВАЗ был пьян, уточняет «Москва.ру».
ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве пишет, что сначала автомобиль наехал на препятствие, из-за чего пострадали три человека. Подробности рассказывает «Чехов вид». По данным издания, ВАЗ-2115 въехал в ограждение трассы на извилистом и плохо освещённом участке. В машине находились три человека. Двое с переломами оказались зажаты в искорёженном салоне, третий смог вылезти самостоятельно. На помощь пострадавшим приехали спасатели, сотрудники ДПС и «Медицина катастроф».
Когда сотрудники экстренных служб выполняли свою работу на трассе, в них на высокой скорости въехала другая «Лада» — ВАЗ-2112. Автомобиль сначала по касательной задел карету «Медицины катастроф», затем влетел в людей, а после смял машину МЧС. Молодой фельдшер от удара погиб на месте, инспектор ДПС получил серьёзные травмы и экстренно был доставлен в больницу Подольска. Двое спасателей отделались незначительными повреждениями. Водитель «двенадцатой» — молодой человек лет 25 на вид в состоянии крайнего алкогольного опьянения — не пострадал. Он задержан.
Погибший молодой человек закончил Серпуховское медицинское училище только прошлой весной и сразу устроился на работу фельдшером в скорую помощь, пишет «Чехов вид» со ссылкой на его коллег. Он стал одним из первых студентов медучилища, которые откликнулись на призыв о помощи в период пандемии коронавируса, был одним из самых активных волонтёров-медиков Серпуховского штаба, в свободные от дежурств дни помогал пожилым и больным людям, разгружал транспорт с гуманитарной помощью, упаковывал продуктовые наборы для социально уязвимых групп населения. Также он был донором крови, помогал медицинскому персоналу во время приёма донаций, оказывал первую помощь на спортивных соревнованиях, участвовал в мастер-классах для населения по обучению азам реанимационных мероприятий.