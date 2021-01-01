Россиянам запретили прыгать с причалов, брать на пляж зверей, кататься на лодках в зоне купания

Единые правила пользования базами для стоянок маломерных судов на территории России вступили в силу 1 января 2021 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, на акватории стоянки запрещается прыгать в воду с судов и причалов.
«На акватории базы-стоянки запрещается... прыгать в воду с судов и причальных сооружений, купаться вне отведенных для этого мест; создавать при движении судна волнение, которое может вызвать повреждение других судов, плавучих средств, гидротехнических и причальных сооружений», — цитирует РИА Новости приказ МЧС России «Об утверждении правил пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов в Российской Федерации». При размещении более 20 моторных маломерных судов на базах-стоянках должны быть места для заправки топливом и оборудование для локализации аварийных разливов нефтепродуктов, например боновые заграждения.
Согласно единым требованиям к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах, россиянам теперь запрещается брать с собой на пляж животных, кроме собак-поводырей, играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также «допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся». Нельзя купаться при подъёме на пляже красного или черного флагов, заплывать за буйки, срывать их или притапливать. Запрещено размещение в зоне купания пунктов проката маломерных судов, спуск в воду и движение по водоёму маломерных судов в зоне купания (кроме спасательных катеров и лодок), работы в зоне купания в тёмное время суток.
Владельцы пляжей с 1 июля 2021 года будут обязаны проводить водолазное обследование дна пляжа в границах заплыва, обеспечивать создание и работу спасательных постов на весь период эксплуатации пляжей и сообщать о ЧС в экстренные службы.