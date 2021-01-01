Россиянам запретили прыгать с причалов, брать на пляж зверей, кататься на лодках в зоне купания

Единые правила пользования базами для стоянок маломерных судов на территории России вступили в силу 1 января 2021 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, на акватории стоянки запрещается прыгать в воду с судов и причалов.

«На акватории базы-стоянки запрещается... прыгать в воду с судов и причальных сооружений, купаться вне отведенных для этого мест; создавать при движении судна волнение, которое может вызвать повреждение других судов, плавучих средств, гидротехнических и причальных сооружений», — цитирует РИА Новости приказ МЧС России «Об утверждении правил пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов в Российской Федерации». При размещении более 20 моторных маломерных судов на базах-стоянках должны быть места для заправки топливом и оборудование для локализации аварийных разливов нефтепродуктов, например боновые заграждения.