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Верблюд спит стоя. «Велес» показывает, как проводил 2020 год

Центр реабилитации диких животных «Велес», расположенный во Всеволожском районе Ленобласти, поделился новогодним сонным настроением.

Как пишет 1 января 47news, спят практически все подопечные, верблюд Кеша спит, опираясь мордой на забор, медведей вообще не видно. «Винни-Пуха, видите, следов нет. Там малыши, там чей-то нос торчит из берлоги. Мишки спят, а лосяшки не хотят идти в дом», — рассказал директор центра Александр Фёдоров.

В «Велесе» лечат зверей, попавших в беду. После реабилитации здоровых и приспособленных к самостоятельной жизни в нашем климате отпускают на волю.

Фото: РКЦентр «ВЕЛЕС» — помощь диким животным / vk.com/veles_spb
Фото: РКЦентр «ВЕЛЕС» — помощь диким животным / vk.com/veles_spb

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Комментарии (1)

perekuz
"Спит спокойно старый слон, стоя спать умеет он" (C)
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