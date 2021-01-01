Шашлык убрать от дома на 5 метров, бочку с костром — на 25. Вступили в силу новые противопожарные правила

С 1 января 2021 года в России действуют новые правила противопожарной безопасности, рассчитанные до 2026 года. Многостраничный документ регулирует все, что связано с огнем: от мест курения до того, как готовить шашлык на собственных шести сотках.

В частности, с сегодняшнего дня запрещено курить в больницах и поликлиниках, а также в вузах, школах и других образовательных учреждениях за пределами курилок.

В жилых зданиях теперь можно устанавливать металлические печи лишь заводского производства. Открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, а также в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещен.