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Шашлык убрать от дома на 5 метров, бочку с костром — на 25. Вступили в силу новые противопожарные правила

С 1 января 2021 года в России действуют новые правила противопожарной безопасности, рассчитанные до 2026 года. Многостраничный документ регулирует все, что связано с огнем: от мест курения до того, как готовить шашлык на собственных шести сотках.

В частности, с сегодняшнего дня запрещено курить в больницах и поликлиниках, а также в вузах, школах и других образовательных учреждениях за пределами курилок.

В жилых зданиях теперь можно устанавливать металлические печи лишь заводского производства. Открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, а также в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещен.

В населенных пунктах — как на общей территории, так и на собственной — запрещается разводить костры и готовить еду на огне вне специально отведенных и оборудованных для этого мест. Причем эти места должны находиться на определенном расстоянии и от дома, и от деревьев. Например, если готовите на даче шашлык на мангале, отсчитайте от дома 5 метров и на 2 метра вокруг мангала уберите траву и ветки. Если сжигаете ветки и мусор в бочке, эта бочка должна стоять минимум в 25 метрах от построек и минимум в 50 от хвойных деревьев, а от групп лиственных деревьев — в 15 метрах. Если просто жжете в поселке костер, придется вырыть яму глубиной не менее 30 см и не более метра в диаметре. Причем яма должна быть минимум в 50 метрах от зданий, в 100 метрах от хвойного леса и в 30 от групп лиственных деревьев.

С полным текстом документа можно ознакомиться на интернет-портале правовой информации. Какие еще законы заработали с 1 января и что подорожает, читайте в тексте «Фонтанки».

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Комментарии (20)

emigranty87
А не пошли вы! Убрать надо вас и здравость поставить ! Как в Исландии!
olegter52
Как же быстро эти потомки крестьян потеряли связь с народом и деревней! "Можно сотни раз писать во всех статьях слово «народ», но знаний от этого не прибавится. Так что когда уж выезжаете в этот самый народ, то будьте немного собранней. Подготовленней, что ли. А то легко можно в дураках очутиться." (Глеб Капустин)
izrambova
Интересно, что гипер, супер и прочие маркеты будут делать с раздвижными дверями, открывающимися датчиками движения?
Никаких устройств, позволяющих "вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии" у этих дверей нет, по определению.
"иных (дублирующих) путей эвакуации" в этих магазинах тоже нет.
Или сформулирую вопрос иначе: как скоро увеличатся продажи автомобилей класса "люкс" в Питере?)))
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