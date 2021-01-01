Шашлык убрать от дома на 5 метров, бочку с костром — на 25. Вступили в силу новые противопожарные правила

С 1 января 2021 года в России действуют новые правила противопожарной безопасности, рассчитанные до 2026 года. Многостраничный документ регулирует все, что связано с огнем: от мест курения до того, как готовить шашлык на собственных шести сотках.
В частности, с сегодняшнего дня запрещено курить в больницах и поликлиниках, а также в вузах, школах и других образовательных учреждениях за пределами курилок.
В жилых зданиях теперь можно устанавливать металлические печи лишь заводского производства. Открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, а также в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещен.
В населенных пунктах — как на общей территории, так и на собственной — запрещается разводить костры и готовить еду на огне вне специально отведенных и оборудованных для этого мест. Причем эти места должны находиться на определенном расстоянии и от дома, и от деревьев. Например, если готовите на даче шашлык на мангале, отсчитайте от дома 5 метров и на 2 метра вокруг мангала уберите траву и ветки. Если сжигаете ветки и мусор в бочке, эта бочка должна стоять минимум в 25 метрах от построек и минимум в 50 от хвойных деревьев, а от групп лиственных деревьев — в 15 метрах. Если просто жжете в поселке костер, придется вырыть яму глубиной не менее 30 см и не более метра в диаметре. Причем яма должна быть минимум в 50 метрах от зданий, в 100 метрах от хвойного леса и в 30 от групп лиственных деревьев.
С полным текстом документа можно ознакомиться на интернет-портале правовой информации. Какие еще законы заработали с 1 января и что подорожает, читайте в тексте «Фонтанки».