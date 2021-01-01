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После серьёзного ДТП на Московском водитель на камеру прилюдно справил нужду

Видеозапись, сделанная на месте серьёзной аварии на Московском проспекте в Петербурге незадолго до Нового года, появилась в Сети 1 января. Она максимально ёмко демонстрирует неадекватность одного из участников ДТП.

На перекрёстке Московского проспекта и Заставской улицы мужчина на «Шевроле Круз» разнёс вдребезги «Хёндэ Солярис», стоявший на светофоре. Когда на место прибыли пожарные, он «вывалился из своего «Шевроле» и поссал при всех, еле стоя на ногах. Вишенкой на торте было падение <…> в свою же мочу», рассказывает «Мегаполис» «ВКонтакте».

«Солярис» в левой полосе стоял на светофоре, в него влетел пьяный на «Шевроле Круз». Видел, как он после аварии два раза на гаишника чуть не упал, тот его ловил», — рассказывает Никита в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Константин тоже уверен, что водитель «Шевроле» был нетрезв. В «Солярисе», по его словам, пострадали двое: у водителя сотрясение головного мозга, а девушка, сидевшая на заднем сиденье справа, получила переломы левого бедра и правой руки.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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Комментарии (15)

Nafanka
Распущенность! Распущенность? Распущенность... Тьфу! (радостно!) Всеобщая свобода и Демократия! ))) Даёшь "открытость" в справлении "основных потребностей человека"! ))) Именно там, где любому человеку ПРИСПИЧИЛО! Долой насилие над гражданами! )))
Pastulat0
//Точные обстоятельства ДТП выясняются//.
????????????????????
Как стоящий солярис подрезал шевроле и послал водителя в нокдаун, что тот обоссался и тут же ушёл в нокаут?

Да, здесь точно нужно уточнить последовательность обстоятельств.
Был сначала нокдаун или нокаут?
В какой момент водятел шевроле послал всех и обоссался?
Более важного в данном ДТП, не наблюдается.
Nationalverrater_2
швайн. хотя и те так не делают
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