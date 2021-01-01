Видеозапись, сделанная на месте серьёзной аварии на Московском проспекте в Петербурге незадолго до Нового года, появилась в Сети 1 января. Она максимально ёмко демонстрирует неадекватность одного из участников ДТП.
На перекрёстке Московского проспекта и Заставской улицы мужчина на «Шевроле Круз» разнёс вдребезги «Хёндэ Солярис», стоявший на светофоре. Когда на место прибыли пожарные, он «вывалился из своего «Шевроле» и поссал при всех, еле стоя на ногах. Вишенкой на торте было падение <…> в свою же мочу», рассказывает «Мегаполис» «ВКонтакте».
«Солярис» в левой полосе стоял на светофоре, в него влетел пьяный на «Шевроле Круз». Видел, как он после аварии два раза на гаишника чуть не упал, тот его ловил», — рассказывает Никита в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Константин тоже уверен, что водитель «Шевроле» был нетрезв. В «Солярисе», по его словам, пострадали двое: у водителя сотрясение головного мозга, а девушка, сидевшая на заднем сиденье справа, получила переломы левого бедра и правой руки.
Точные обстоятельства ДТП выясняются.