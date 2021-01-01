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«Шпилей» в Солсбери уже два. Рядом с прославившимся британским городом нашли загадочный монолит

Теперь в Солсбери стало на одну достопримечательность больше — и, кажется, россияне к ее туристическому продвижению отношения уже не имеют. Речь идет об очередном металлическом монолите, которые в последние месяцы появляются в разных точках планеты.

Конспирологи уже давно уверены, что серебристые стелы высотой несколько метров не что иное, как дело рук инопланетян.

Художники же рады такому пиару, но жажда славы и коммерческого успеха — плохой друг мистификаций. Пользователи инстаграма нашли и процесс установки, и кадры с изготовлением в аккаунтах участников американской арт-группы The Most Famous Artist. Объявление о продаже монолитов можно найти на их сайте, правда, сейчас товара, стоимость которого составляет 45 тысяч долларов («материалы музейного качества», говорится в описании), уже не в наличии.

Тем не менее артисты продолжают ностальгически публиковать изображения со стелами и инопланетянами. А завороженные пользователи продолжают их настойчиво допрашивать, все ли монолиты из найденных по миру — их заслуга или все-таки происхождение некоторых неизвестно.

К слову, версии о происхождении арт-объектов и вправду были разные. Например, в нью-йоркской галерее Дэвида Цвирнера журналистам заявили, что автор произведения — умерший в 2011 году художник Джон Маккракен.

Напомним, ранее металлический монолит нашли в американском штате Юта при подсчете баранов. Один из сотрудников отдела ресурсов дикой природы сравнил находку с объектом из фильма «2001: Космическая одиссея». После этого арт-объекты находили в Германии, Нидерландах, Румынии, Великобритании, Боливии и Испании. В аккаунте коммьюнити коллектива The Most Famous Artist есть снимок объекта даже на мусорной свалке под Полтавой (Украина).

Автор не поленился пройтись по горам отходов и снять видео.

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Комментарии (2)

Skazochny
Кстати, а где эти два клоуна?
Djnyana
Венера, как всегда, - Прекрасна! )
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