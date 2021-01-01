Загруженность дорог Петербурга уже без малого сутки составляет минимальный 1 балл по шкале «Яндекса». Только один раз за вчерашний вечер она достигла 2 баллов. И всё равно есть аварии.

На перекрёстке Большого проспекте В. О. и 12-й линии днём 1 января столкнулись два автомобиля. В белом находились двое детей. Все живы, сообщает читатель «Фонтанки» Александр.