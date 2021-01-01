Загруженность дорог Петербурга уже без малого сутки составляет минимальный 1 балл по шкале «Яндекса». Только один раз за вчерашний вечер она достигла 2 баллов. И всё равно есть аварии.
На перекрёстке Большого проспекте В. О. и 12-й линии днём 1 января столкнулись два автомобиля. В белом находились двое детей. Все живы, сообщает читатель «Фонтанки» Александр.
Вот так задумчиво был сбит светофор под утро 1 января на перекрёстке Петербургского шоссе и улицы Генерала Хазова в Пушкине, показывают в группе «Авто Пушкин» «ВКонтакте».
Около 6:40 на перекрёстке Суворовского проспекта и Тульской улицы таксист устроил ДТП, судя по видео, проехав на красный сигнал светофора, сообщает «Мегаполис».
Он же публикует видео вечернего столкновения двух автомобилей и автобуса на Обводном канале у Митрофаньевского моста.
«Проезжал там, только скорая подъехала, гайцов ещё не было, правда, автобуса никакого не видел, был белый «Ситимобил» и чёрный «Фольксваген» с разбитой мордой. Водитель «Ситимобила», молодой парень в белой рубашке, бегал — суетился. А вот пассажиру с правой задней двери, видать, досталось прилично: медики доставали его из машины и на каталке к скорой везли», — рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»