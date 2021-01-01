FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
11
Печать

Минимальные пробки не спасают от ДТП. Посмотрите, как водители бьются на пустых дорогах

Загруженность дорог Петербурга уже без малого сутки составляет минимальный 1 балл по шкале «Яндекса». Только один раз за вчерашний вечер она достигла 2 баллов. И всё равно есть аварии.

На перекрёстке Большого проспекте В. О. и 12-й линии днём 1 января столкнулись два автомобиля. В белом находились двое детей. Все живы, сообщает читатель «Фонтанки» Александр.

Фото: Читатель «Фонтанки» Александр
Фото: Читатель «Фонтанки» Александр

Вот так задумчиво был сбит светофор под утро 1 января на перекрёстке Петербургского шоссе и улицы Генерала Хазова в Пушкине, показывают в группе «Авто Пушкин» «ВКонтакте».

Около 6:40 на перекрёстке Суворовского проспекта и Тульской улицы таксист устроил ДТП, судя по видео, проехав на красный сигнал светофора, сообщает «Мегаполис».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Он же публикует видео вечернего столкновения двух автомобилей и автобуса на Обводном канале у Митрофаньевского моста.

«Проезжал там, только скорая подъехала, гайцов ещё не было, правда, автобуса никакого не видел, был белый «Ситимобил» и чёрный «Фольксваген» с разбитой мордой. Водитель «Ситимобила», молодой парень в белой рубашке, бегал — суетился. А вот пассажиру с правой задней двери, видать, досталось прилично: медики доставали его из машины и на каталке к скорой везли», — рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Thunder
1 января ДТП почти всегда устраивает только одна категория имбецилов - бухарики
Nothing
Не говоря уже о других улицах! Вы чо там совсем охренели!
вадики
Это же вони радаваються.Это он обрадовался!!!Путин сказал обещал что с 2021 года у каждой семьи будет квартира 100 м2 и ЗП 2700$!!!!)))))))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний