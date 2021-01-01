Петербургский Россельхознадзор подсчитал все лимоны за год

Отчитаться о лимонах 1 января решило Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Вероятно, кому-то из читателей «Фонтанки» попали не только латиноамериканские цитрусы, но и плоды из Эсватини, что в Южной Африке.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за 2020 год сотрудники управления проконтролировали ввоз на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области 98 с лишним тысяч тонн этих фруктов. Больше всего их привозили из Аргентины (почти 57 тысяч тонн), а ещё из ЮАР (33,5 тысячи тонн), Марокко (более 6,4 тысячи тонн), Бразилии, Уругвая, Зимбабве, Эсватини, Египта и Боливии.