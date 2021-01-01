FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Петербургский Россельхознадзор подсчитал все лимоны за год

Отчитаться о лимонах 1 января решило Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Вероятно, кому-то из читателей «Фонтанки» попали не только латиноамериканские цитрусы, но и плоды из Эсватини, что в Южной Африке.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за 2020 год сотрудники управления проконтролировали ввоз на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области 98 с лишним тысяч тонн этих фруктов. Больше всего их привозили из Аргентины (почти 57 тысяч тонн), а ещё из ЮАР (33,5 тысячи тонн), Марокко (более 6,4 тысячи тонн), Бразилии, Уругвая, Зимбабве, Эсватини, Египта и Боливии.

«Партии лимонов, успешно прошедшие карантинный фитосанитарный контроль, были допущены к ввозу на территорию Российской Федерации», — отмечается в «новогоднем» сообщении.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний