Рождающиеся сейчас дети будут жить в XXII веке

В 2021 году в мире, по оценкам экспертов, появятся на свет 140 миллионов детей. Прогноз по рождаемости на новый год опубликовал Детский фонд ООН ЮНИСЕФ.

Согласно статистике фонда, средняя продолжительность жизни людей, рождённых 1 января 2021 года, составит 84 года, передаёт РИА Новости.

Первый сегодняшний младенец появился на свет на архипелаге Фиджи в Тихом океане. В целом за сегодня, как ожидается, родится 371 тысяча детей, большинство — в Индии, Китае, Пакистане, Индонезии, Нигерии, Эфиопии, США, Египте, Бангладеш, Конго.