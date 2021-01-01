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Рождающиеся сейчас дети будут жить в XXII веке

В 2021 году в мире, по оценкам экспертов, появятся на свет 140 миллионов детей. Прогноз по рождаемости на новый год опубликовал Детский фонд ООН ЮНИСЕФ.

Согласно статистике фонда, средняя продолжительность жизни людей, рождённых 1 января 2021 года, составит 84 года, передаёт РИА Новости.

Первый сегодняшний младенец появился на свет на архипелаге Фиджи в Тихом океане. В целом за сегодня, как ожидается, родится 371 тысяча детей, большинство — в Индии, Китае, Пакистане, Индонезии, Нигерии, Эфиопии, США, Египте, Бангладеш, Конго.

«Дети, рожденные сегодня, унаследуют мир, который мы построим для них. Пускай 2021 год станет годом, когда мы начнем строить мир, в котором царят справедливость, безопасность и здоровье», — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

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Комментарии (8)

Alexander_5e4cfced16b74
если всё так как сейчас, - то будут не жить, а доживать )))
Бонвиван
Что-то мне это напомнило один медицинский анекдот:
- Так, мальчик, сколько тебе лет?
- Через неделю 10 будет, дядя доктор.
- Ути какие мы оптимисты!
kоt-obormot
А путен там тоже будет?
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