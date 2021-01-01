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Прохожего со льда Невы вызволяли беседами

Спасатели вывели со льда Невы мужчину, который вёл себя неадекватно.

Как сообщили «Фонтанке» 1 января в ГУ МЧС по Петербургу, сотрудники ведомства выехали по заявке: очевидцы рассказали о человеке в акватории Невы. По их словам, неизвестный ходил по льду в районе пересечения Свердловской набережной и Пискаревского проспекта.

Фото: Читательница «Фонтанки» Анна
Фото: Читательница «Фонтанки» Анна

По предварительной информации, мужчина сначала не соглашался, но спасатели смогли его убедить. Сейчас он находится на набережной. На место вызвали сотрудников полиции, так как есть предположение, что неадекватная реакция вызвана опьянением, и скорую помощь — для оценки его состояния здоровья.

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