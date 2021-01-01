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Всё как в тумане. Петербуржцы 1 января увидели нереальный город

Предсказание синоптиков сбылось: в Петербург 1 января пришёл туман. В южных районах и пригородах он был особенно сильным.

Вот так около полудня выглядело Рыбацкое, сообщает читатель «Фонтанки» Денис.

Фото: Читатель «Фонтанки» Денис
Фото: Читатель «Фонтанки» Денис

Заволокло и Пушкин. Фотографии пустынных после празднования улиц постят в местных соцсетях.

В центре города видимость тоже немого снижена.

Фото: Читатель «Фонтанки» Евстолий Поднебесников

На севере Петербурга, в Приморском районе, туман скрывал только верхушку Лахта центра, что больше похоже на низкую облачность.

Кадр из видеотрансляции в YouTube-канале&nbsp;Лахта Центр / Lakhta Center (online)&nbsp;
Кадр из видеотрансляции в YouTube-канале Лахта Центр / Lakhta Center (online) 
Фото: Читатель «Фонтанки» Евстолий Поднебесников
Кадр из видеотрансляции в YouTube-канале&nbsp;Лахта Центр / Lakhta Center (online)&nbsp;
Кадр из видеотрансляции в YouTube-канале Лахта Центр / Lakhta Center (online) 

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Комментарии (1)

USSR_forever
туман скрывал только верхушку Лох-центра? =)
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