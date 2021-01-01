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Во Франции гости «секретного» рейва на 2000 человек сожгли машину жандармов, пытавшихся их разогнать

Порядка двух тысяч человек собрались на «секретную» рейв-вечеринку, несмотря на все коронавирусные запреты, на северо-западе Франции, в коммуне Льерон (регион Бретань). Как сообщает 1 января Europe 1, попытка разогнать новогоднее веселье обернулась для правоохранительных органов потерей транспортного средства и ранениями.

Когда на вечеринку нагрянули жандармы, организаторы и участники вечеринки решили попрятаться по ангарам, однако стражи правопорядка постарались этому помешать. В них полетели камни — трое солдат были ранены, а одна из их машин сожжена. Для подавления беспорядков пришлось вызывать подкрепление.

Незаконная вечеринка в Бретани была не единственной, которую вынуждены были останавливать силовики. Подобные действия пресекали в Марселе и под Парижем, но там было гораздо меньше участников.

Ранее сообщалось, что в стране в новогоднюю ночь будут нести дежурство 100 тысяч полицейских и жандармов, чтобы проследить за соблюдением национального комендантского часа, который во Франции наступает в 20:00.

Жандармы нередко становятся жертвами преступников при исполнении своего профессионального долга. Так, трое силовиков были убиты и один ранен 23 декабря во французском департаменте Пюи-де-Дом в коммуне Амбер. Они попали под огонь, стремясь спасти женщину, пожаловавшуюся на домашнее насилие. Когда супругу удалось эвакуировать, её муж-стрелок сжег их дом.

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Комментарии (3)

вадики
Правильно!!!Хотим как во Франции!!!!
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