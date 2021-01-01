Под Кировском задержан 21-летний варщик «Хайзенберг». Из лаборатории вынесено 7 килограммов психостимулятора

Оперативники «антинаркотического» отдела ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти накрыли в Кировском районе Ленобласти целую лабораторию по варке синтетического психотропа, который молодежь называет не иначе как «мяу». Как стало известно «Фонтанке» 1 января, задержаны были двое мужчин, родившихся в один день, но с разницей в 13 лет.

Лаборатория располагалась в арендованном доме в массиве «Грибной». Во время обыска оперативники нашли там более 7 килограммов порошка, который эксперты признали синтетическим психотропом. Кроме этого были изъяты компоненты (прекурсоры) и реактивы, электронные весы, различная лабораторная посуда, магнитные мешалки, противогазы, воронки Бюхнера, колба Бунзена, вакуумный насос.