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Под Кировском задержан 21-летний варщик «Хайзенберг». Из лаборатории вынесено 7 килограммов психостимулятора

Оперативники «антинаркотического» отдела ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти накрыли в Кировском районе Ленобласти целую лабораторию по варке синтетического психотропа, который молодежь называет не иначе как «мяу». Как стало известно «Фонтанке» 1 января, задержаны были двое мужчин, родившихся в один день, но с разницей в 13 лет.

Лаборатория располагалась в арендованном доме в массиве «Грибной». Во время обыска оперативники нашли там более 7 килограммов порошка, который эксперты признали синтетическим психотропом. Кроме этого были изъяты компоненты (прекурсоры) и реактивы, электронные весы, различная лабораторная посуда, магнитные мешалки, противогазы, воронки Бюхнера, колба Бунзена, вакуумный насос.

Варщиком, по мнению полиции, был 21-летний житель Отрадного. Организатором бизнеса называют ранее не судимого 34-летнего уроженца Таджикистана, ныне зарегистрированного в Нижегородской области, в проживающего в Петербурге.

Возбуждено уголовное дело, оба участника задержаны и помещены в ИВС.

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Комментарии (2)

kolpankolpan
Их на виселицу надо. И что-бы неделю висели.
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