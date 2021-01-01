FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
13
Печать

Парнас оправдал своё название массовой новогодней вечеринкой под «В Питере — пить». Полиция выключила музыку

Новогоднюю дискотеку под хит «В Питере — пить» группировки «Ленинград» устроили на окраине Выборгского района Петербурга жители микрорайона Парнас. После боя курантов 1 января люди высыпали во двор, чтобы зажигать под музыку и поджигать фейерверки. Шум, видимо, понравился не всем, и кто-то вызвал полицию.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Приехавшие сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти попросили выключить народную песню, в итоге в сиянии проблесковых маячков люди попытались исполнить «В Питере пить» а капелла.

По данным «Фонтанки», участникам уличной тусовки могут вменить нарушение ограничительных мер, однако составлением протоколов будет заниматься, вероятно, уже не полиция, а Роспотребнадзор.

В полицию никого не доставляли, отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

daisychain
Сам уже давно вышел из того возраста, когда хочется потусить и попрыгать под музыку, но вполне понимаю тех, кто хочет повеселиться как минимум в ночь НГ часов до трех. Тем более что сейчас застройщики ставят трехстекольные стеклопакеты (и на Парнасе такие же) - закрыл окно и слышны разве что ядерные взрывы.
А так - у всех или дети малые, или жена беременна, или теща при смерти, или у деверя с похмелья от громких звуков гипертонический криз.
Skazochny
Калхозники
Шилишпер
Колхозаны-понаехи отдыхают...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний