Новогоднюю дискотеку под хит «В Питере — пить» группировки «Ленинград» устроили на окраине Выборгского района Петербурга жители микрорайона Парнас. После боя курантов 1 января люди высыпали во двор, чтобы зажигать под музыку и поджигать фейерверки. Шум, видимо, понравился не всем, и кто-то вызвал полицию.
Приехавшие сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти попросили выключить народную песню, в итоге в сиянии проблесковых маячков люди попытались исполнить «В Питере пить» а капелла.
По данным «Фонтанки», участникам уличной тусовки могут вменить нарушение ограничительных мер, однако составлением протоколов будет заниматься, вероятно, уже не полиция, а Роспотребнадзор.
В полицию никого не доставляли, отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.