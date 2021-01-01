FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
6
Печать

Потому что ему не хватило шампанского. Утром Росгвардия вынула его из «Ленты» на Бухарестской

Около 8 часов утра 1 января наряд Росгвардии, по информации «Фонтанки», посетил гипермаркет «Лента» на Бухарестской улице, 69, во Фрунзенском районе Петербурга. Оттуда сотрудники вывели 25-летнего молодого человека, как вскоре выяснилось, проживающего неподалеку. Причем несмотря на то, что «Лента» работает круглосуточно, ньюсмейкер зашел туда не совсем нормальным путем.

Охранник «Ленты» заметил в мониторе, как какой-то непонятный персонаж забирается к ним по пожарной лестнице. В пространствах складских помещений он успел найти пару бутылок шампанского, а заодно и шоколад. Так ведь отобрали теперь всё.

Насколько известно нашему изданию, только в полиции гражданин дал вразумительное объяснение. Мол, шампанское кончилось, а денег нет. На вопрос журналиста: «Очевидно, был нетрезв?» — собеседник в погонах ответил: «Ой, совсем нетрезв».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

хрыч
Не дешевле, а дороже в 3-4 раза чем в Испании. Помню упивались там красным в диапазоне 0.75-1.5€ за бутылку.
Урус-Баши
Откуда этот культ употребления газированной мочи, именуемой "шампанским"? Никому в голову не приходилообъянение странного факта: почему газированное "вино", как минимум, в 3-4 раза дешевле нормального негазированного? За 190-250 рублей бутылка, это что? Отвечаю: это газированная моча.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний