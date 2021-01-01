Потому что ему не хватило шампанского. Утром Росгвардия вынула его из «Ленты» на Бухарестской

Около 8 часов утра 1 января наряд Росгвардии, по информации «Фонтанки», посетил гипермаркет «Лента» на Бухарестской улице, 69, во Фрунзенском районе Петербурга. Оттуда сотрудники вывели 25-летнего молодого человека, как вскоре выяснилось, проживающего неподалеку. Причем несмотря на то, что «Лента» работает круглосуточно, ньюсмейкер зашел туда не совсем нормальным путем.

Охранник «Ленты» заметил в мониторе, как какой-то непонятный персонаж забирается к ним по пожарной лестнице. В пространствах складских помещений он успел найти пару бутылок шампанского, а заодно и шоколад. Так ведь отобрали теперь всё.