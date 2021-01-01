«Газпром» начал поставки газа в Сербию по продолжению «Турецкого потока»

«Газпром» 1 января начал поставки газа в Сербию по новому маршруту — через Турцию и Болгарию. Об этом говорится на сайте холдинга.
«Из России газ транспортируется по морскому газопроводу «Турецкий поток» и далее по территории Турции, — уточняется в сообщении. — Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию. Здесь газ распределяется и подается потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины».
В церемонии открытия принял участие президент Сербии Александр Вучич. В своем торжественном слове, которое цитирует РИА Новости, он отметил, что наличие газа в каждом районе привлекает инвесторов, «которые хотят открыть фабрики». «Это то, что нам гарантирует более надежное будущее», — сказал глава государства.
Он назвал закупочную цену газа — 155 долларов за тысячу кубометров, а также объем поставок — 13,88 миллиарда кубометров в год.
Коммерческие поставки по газопроводу «Турецкий поток» начались 1 января прошлого года. С присоединением Сербии теперь через него получают газ шесть стран: Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия и Босния и Герцеговина.
23 декабря президент США Дональд Трамп отказался подписать ранее одобренный Конгрессом оборонный бюджет, включавший новые санкции в том числе против российских трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».