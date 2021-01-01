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Сознательный автоэлектрик Мирзоев из Петербурга подарил гражданину Китая настоящее новогоднее чудо

Добрая новогодняя история стала известна «Фонтанке» 1 января. В ней угнанный автомобиль BMW X5 нашёлся благодаря ответственному автоэлектрику.

В канун Нового года в 77-м отделе полиции по Адмиралтейскому району раздался телефонный звонок. На конце провода был 23-летний студент СПбПУ имени Петра Великого, прибывший из Китая. Он сообщил, что с 3 октября по 22 ноября от дома 73/5 по Московскому проспекту кто-то угнал BMW X5, принадлежащий его другу, который из-за пандемии находится в Китае. Чёрный внедорожник владелец оценил в 2 260 000 рублей.

В ходе проверки полиция выяснила, что 1 ноября в ГУ МВД обратился автоэлектрик СТО Мирзоев. К ним в автосервис в центре города привезли на эвакуаторе BMW X5 с явными признаками переделки VIN-номера и СТС. 4 декабря было возбуждено уголовное дело о подделке документов, а внедорожник поместили на склад временного хранения. 1 января после обращения гражданина Китая в полиции также возбудили дело о краже в особо крупном размере.

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Комментарии (4)

Skazochny
Похоже на банальный возврат, сознательный електрик номера и хоть какие нибудь данные эвакуатора не знает 146%
Урус-Баши
По названию статьи можно подуть, что электрик сделал удивительный по красоте фейрверк из бмв. А он, действуя постыми способами, сделал то, что " прфессионалы" по борьбе с автоворами не могут сделать, из-за отсутствия единой базы автомобилей с вин номерами, с обязательной проверкой соответствия на всех этапах, а имено ри ремонте и просто проверки на дорогах. Кто-то, чьё имя узнать несложно, лоббирует принятие очевидно необходимых законов, выполнени которых не вызовет прблем. Электрик это показал даже без использования недоступной базы.
Чёрт Опасный
Угу.
А Фъ спецом засветила автоэлектрика, дабы упростить жизнь угонщикам.
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