Умильное видео, снятое на Курилах, на востоке страны, в первый новогодний день расходится по сетям: житель Северо-Курильска снял видео с самкой калана (морской выдры), обнимающей своего детеныша. Они качаются на волнах.

«АСТВ.ру», разместивший ролик, отмечает, что самки калана нередко дают отдохнуть своим детям у себя на груди, пока плывут на спине.