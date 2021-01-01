Умильное видео, снятое на Курилах, на востоке страны, в первый новогодний день расходится по сетям: житель Северо-Курильска снял видео с самкой калана (морской выдры), обнимающей своего детеныша. Они качаются на волнах.
«АСТВ.ру», разместивший ролик, отмечает, что самки калана нередко дают отдохнуть своим детям у себя на груди, пока плывут на спине.
Каланы обитают в северной части Тихого океана в России, США и Канаде, отдельных особей периодически встречают в Японии у острова Хоккайдо. Животное изображено на гербе Северо-Курильского городского округа. Изначально каланы практически не боялись людей, и потому в фольклоре камчадалов, алеутов и айнов этим животным приписывалось происхождение от человека. К тому же издавна отмечались похожие элементы в поведении этих зверьков и людей — даже ученые, описывая поведение каланов, указывали, что те «флегматичны», «почёсывают затылок» и «причёсываются».