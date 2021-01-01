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В Луге продавщица не испугалась пистолета и грудью встала на защиту предновогодней выручки

За пару часов до Нового года продавщице магазина «Соточка» в Луге пришлось проявить храбрость и волю. На её территорию зашли вооружённые бандиты и потребовали отдать им деньги из кассы. Женщина решила выручку не отдавать.

Как стало известно «Фонтанке» 1 января, двое были в масках и с пистолетом. В магазине на Гагарина они угрожали 29-летней девушке, требовали купюры, но внезапно продавец начала активно сопротивляться и всем своим видом дала понять, что ни копейки не отдаст. В итоге разбойники ничего не получили и ушли.

За пять минут до Нового года полиция задержала подозреваемых. Это 30-летние местные безработные, при досмотре у них нашли пластиковый магазин от пистолета. Обоих поместили в ИВС, возбуждено дело по статье «Разбой». Ранее задержанные осуждались за кражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, неправомерное завладение автомобилем, наркотики.

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Комментарии (2)

264756021
Грудь, покажите , пожалуйста! Должно быть славная грудь!
С Новым годом!
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