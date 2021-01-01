В Луге продавщица не испугалась пистолета и грудью встала на защиту предновогодней выручки

За пару часов до Нового года продавщице магазина «Соточка» в Луге пришлось проявить храбрость и волю. На её территорию зашли вооружённые бандиты и потребовали отдать им деньги из кассы. Женщина решила выручку не отдавать.

Как стало известно «Фонтанке» 1 января, двое были в масках и с пистолетом. В магазине на Гагарина они угрожали 29-летней девушке, требовали купюры, но внезапно продавец начала активно сопротивляться и всем своим видом дала понять, что ни копейки не отдаст. В итоге разбойники ничего не получили и ушли.