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Разведактивность: больше 3 тысяч боевых воздушных судов засекли у границ России за год

В 2020 году военные обнаружили примерно 2,9 тысячи боевых и 1,1 тысячи разведывательных воздушных судов, приближавшихся к российским границам, сообщает 1 января РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Подразделения радиотехнических войск ВКС за год обнаружили и сопроводили более миллиона иностранных самолётов. «Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в 2020 году в радиотехнических войсках проведено более 100 тактических учений и тактико-специальных занятий с радиотехническими подразделениями и частями Воздушно-космических сил», — отметили в Минобороны.

Более 6 тысяч военнослужащих радиотехнических войск за год участвовали в проверках дежурных сил с помощью контрольных целей, отрабатывали порядок действий в случае обнаружения условных воздушных нарушителей госграницы.

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Комментарии (2)

USSR_forever
Поскорей бы началось... А то деду всё хуже.... =))))
OldObyvatel
Типичный совок, стоило какого-нибудь SR-71 подняться с авиабазы в Англии, вся советская система ПВО становилась на уши.
История показала всю бессмысленность гонки вооружений, но она, как известно, ничему не учит.
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