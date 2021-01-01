Разведактивность: больше 3 тысяч боевых воздушных судов засекли у границ России за год

В 2020 году военные обнаружили примерно 2,9 тысячи боевых и 1,1 тысячи разведывательных воздушных судов, приближавшихся к российским границам, сообщает 1 января РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Подразделения радиотехнических войск ВКС за год обнаружили и сопроводили более миллиона иностранных самолётов. «Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в 2020 году в радиотехнических войсках проведено более 100 тактических учений и тактико-специальных занятий с радиотехническими подразделениями и частями Воздушно-космических сил», — отметили в Минобороны.