Под Гатчиной петербуржец устроил пенсионерке «голубой огонёк», забросав её дом «коктейлями Молотова»

Жительнице посёлка Кобралово в Гатчинском районе Ленобласти вместо нарезки салатов в канун Нового года пришлось тушить пожар и разговаривать с полицией. Около шести часов вечера молодой хулиган из Петербурга с богатым криминальным прошлым забросал её дом бутылками с зажигательной смесью.
Как рассказала 69-летняя женщина сотрудникам ГУ МВД, первый «коктейль Молотова» полетел на балкон, второй угодил в окно кухни на первом этаже её дома на Лесной улице. Огонь хозяйке удалось потушить самостоятельно.
Полиция задержала подозреваемого в течение часа. Им оказался 24-летний петербуржец Олег. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленной порче имущества. Молодой человек помещён в ИВС.
По данным «Фонтанки», Олегу иметь дело с представителями правопорядка не в новинку. На него уже возбуждалось дело по статье о краже 5 лет назад, но было прекращено в связи с примирением сторон. Через год молодой человек получил 2 года условно за хулиганство. В начале 2020-го уже обзавёлся делом о краже и находится под подпиской о невыезде.