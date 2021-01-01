FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Под Гатчиной петербуржец устроил пенсионерке «голубой огонёк», забросав её дом «коктейлями Молотова»

Жительнице посёлка Кобралово в Гатчинском районе Ленобласти вместо нарезки салатов в канун Нового года пришлось тушить пожар и разговаривать с полицией. Около шести часов вечера молодой хулиган из Петербурга с богатым криминальным прошлым забросал её дом бутылками с зажигательной смесью.

Как рассказала 69-летняя женщина сотрудникам ГУ МВД, первый «коктейль Молотова» полетел на балкон, второй угодил в окно кухни на первом этаже её дома на Лесной улице. Огонь хозяйке удалось потушить самостоятельно.

Полиция задержала подозреваемого в течение часа. Им оказался 24-летний петербуржец Олег. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленной порче имущества. Молодой человек помещён в ИВС.

По данным «Фонтанки», Олегу иметь дело с представителями правопорядка не в новинку. На него уже возбуждалось дело по статье о краже 5 лет назад, но было прекращено в связи с примирением сторон. Через год молодой человек получил 2 года условно за хулиганство. В начале 2020-го уже обзавёлся делом о краже и находится под подпиской о невыезде.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

perekuz
Судя по информации, в поступке нет ни смысла, ни выгоды.
Ser_N0771
Раскольников расколол старухе череп, а этот значит домик запалил... Подпаловым будет...
мухомор
Закон о коллекторах в действии? (Нет)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний