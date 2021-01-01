Под Гатчиной петербуржец устроил пенсионерке «голубой огонёк», забросав её дом «коктейлями Молотова»

Жительнице посёлка Кобралово в Гатчинском районе Ленобласти вместо нарезки салатов в канун Нового года пришлось тушить пожар и разговаривать с полицией. Около шести часов вечера молодой хулиган из Петербурга с богатым криминальным прошлым забросал её дом бутылками с зажигательной смесью.

Как рассказала 69-летняя женщина сотрудникам ГУ МВД, первый «коктейль Молотова» полетел на балкон, второй угодил в окно кухни на первом этаже её дома на Лесной улице. Огонь хозяйке удалось потушить самостоятельно.