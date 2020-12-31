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Невский проспект встал от Фонтанки до Дворцовой

Невский проспект перекрыли два грузовика от Садовой улицы в сторону Дворцовой площади.

Об этом сообщают жители Петербурга 31 декабря начиная с 20:00.

Причина перекрытия неизвестна. Автомобилистам предлагают сворачивать на Садовую и прилегающие улицы. На главной магистрали города выстроилась очередь из автобусов.

Год назад Невский был также перекрыт 31 декабря с девяти часов вечера для того, чтобы жители и гости Северной столицы могли гулять и наслаждаться шоу на Неве и Дворцовой площади.

«Яндекс.Пробки» показывают, что при 1 балле кусок от Фонтанки до Адмиралтейства уже не красный, а бордовый. Движения по нему нет.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram

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Комментарии (3)

5799161
Автор - неуч! «бОрдовый»!
Skazochny
Богема отдыхает...
260569221
«Причина не известна»

Редактор ты пьян... иди домой, НЕИЗВЕСТНОЙ причиной
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