Об этом сообщают жители Петербурга 31 декабря начиная с 20:00.

Невский проспект перекрыли два грузовика от Садовой улицы в сторону Дворцовой площади.

Причина перекрытия неизвестна. Автомобилистам предлагают сворачивать на Садовую и прилегающие улицы. На главной магистрали города выстроилась очередь из автобусов.

Год назад Невский был также перекрыт 31 декабря с девяти часов вечера для того, чтобы жители и гости Северной столицы могли гулять и наслаждаться шоу на Неве и Дворцовой площади.

«Яндекс.Пробки» показывают, что при 1 балле кусок от Фонтанки до Адмиралтейства уже не красный, а бордовый. Движения по нему нет.